Adana’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İlçeye bağlı Akoluk Mahallesi Katsem Yaylasında sabah saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı.. Yaklaşık 15 dakika süren dolu nedeniyle bölge beyaza büründü. Düşen doluların ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü. DHA. İlginizi ÇekebilirPara nakil aracı kurşun yağmuruna tutuldu. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","pageIdentifier":6417016}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/adanada-ceviz-buyuklugunde-dolu-yagdi-6417016');var aip2_pageCategory = "sozcu-Günün İçinden";aip2('newsArticle', {"identifier":6417016,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/adanada-ceviz-buyuklugunde-dolu-yagdi-6417016/","headline":"Adana&#8217;da ceviz bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fcnde dolu yau011fdu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","keywords":"["Adana","Afrika","G\\u00fcney Afrika","para","sald\\u0131r\\u0131","silahl\\u0131 sald\\u0131r\\u0131","ya\\u011fmur"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/05/06/iecrop/dha-adana-1_16_9_1620310464.jpg","author":"Adil Can Sivrikaya","datePublished":"2021-05-06 17:14:50","dateModified":"2021-05-06 17:14:50","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":744}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/adanada-ceviz-buyuklugunde-dolu-yagdi-6417016/');