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Adana’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Adana'nın Feke ilçesinde yaklaşık 15 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Güncellenme: 17:14, 06/05/2021
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Adana’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İlçeye bağlı Akoluk Mahallesi Katsem Yaylasında sabah saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık 15 dakika süren dolu nedeniyle bölge beyaza büründü. Düşen doluların ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü. DHA

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