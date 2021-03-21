Adana’da iki aile arasında silahlı çatışma! Mahalle savaş alanına döndü

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar evden getirdikleri tabanca ve pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı, mahalle savaş alanına döndü.

Yaşanan çatışma üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişiyi Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen özel harekat polisleri ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ise mahalleyi ablukaya aldı.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri silahlı çatışmanın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi alarak delil çalışması başlattı.

Polis ekipleri de saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. DHA