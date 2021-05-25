Adana’da silahlı saldırı

Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, Zidan G. ile Murat T.'ye silahlı saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda tabanca ile vurulan Zidan G. başından, Murat T. ise karnından yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zidan G.'yi özel bir hastaneye, Murat T.'yi ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Zidan G., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zidan G.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Murat T.'nin de ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. (İHA)