Adıyaman’da araç devrildi: 12 yaralı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kaşlıca köyü yakınlarında meydana geldi. Tarlaya çalışmak için giden Mehmet G. yönetimindeki ‘pat pat’ olarak tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Mehmet G. ve araçta bulunan Ayşegül G., Saniye G., Döne E., Ömer Y., Döndü A., Miraç D., Mehmet D., Işıl G., Mehmet G., Özgül G. ve Azra A. yaralandı.

Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tut Devlet Hastanesine götürüldü.

Saniye G. ile Döne E. ise hayati tehlikelerinin olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA