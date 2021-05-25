Afgan gasp çetesine operasyon

Zeytinburnu’nda 13 ve 22 Mayıs tarihlerinde 4 ayrı adreste Afganistan uyruklu kişilerin silahla gasbedildiği ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti.

2 ayrı adrese 23 ve 24 Mayıs’ta yapılan baskınlarda silahla gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen Afganistan uyruklu çete üyeleri İ.H. (18), R.İ. (18), F.A. (16), A.S. (20), A.Ş. (21), M.T. (21), A.Ş. (20), N.M. (19) ve S.Ş. (16) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, muşta, kesici alet ile gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 30 cep telefonu, biri uzaktan bağlantılı olmak üzere 2 kulaklık, kredi kartı ve 2 bin 275 lira para ele geçirildi.

Öte yandan, Afganistan uyruklu gasp çetesine yönelik yapılan araştırmalarda, silahla ikametlere giden şüphelilerin mağdurların ellerini bağlayarak darbettikleri telefon ve paralarını alarak kaçtıkları da belirlendi. Şüpheliler “Yağma” suçundan bugün adliyeye sevk edildi.