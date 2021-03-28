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Afganistan uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga

Kayseri'de, aralarında daha önceden husumet bulunan Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada İlyas K. (16) yaralandı. Polis kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Güncellenme: 19:35, 28/03/2021
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Afganistan uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi İnönü parkında meydana geldi.

Yaşları 15-18 arasında değişen Afganistan uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedende dolayı kavga çıktı. Yaklaşık 25 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada İlyas K. koltuk altından bıçaklandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İlyas K.’ya ilk müdahaleyi polis yaptı. İlyas K. daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan 8 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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