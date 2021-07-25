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Hatay Valiliği, Afrin’e füzeli saldırı düzenlendiğini açıkladı

Hatay Valiliği, PKK/YPG terör örgütünün, Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkeze 5 füzeli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada 7 sivilin yaralandığı belirtilerek olaya ilişkin tahkikata başlandığı belirtildi.

Can ÇAPAR
Güncellenme: 17:14, 25/07/2021
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Hatay Valiliği, Afrin’e füzeli saldırı düzenlendiğini açıkladı

Hatay Valiliği’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* 25.07.2021 günü saat 12:50 sıralarında PKK/YPG Terör Örgütü mensuplarınca, PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan Tel Rıfat bölgesinden Afrin Merkez'e (5) adet Füze atışı yapılmış olup, atılan mühimmatın infilak etmesi neticesinde; (7) sivil şahsın yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir.

* Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır.

Hatay PKK saldırı Suriye Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:17:12,