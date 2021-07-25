Hatay Valiliği, Afrin’e füzeli saldırı düzenlendiğini açıkladı

Hatay Valiliği’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* 25.07.2021 günü saat 12:50 sıralarında PKK/YPG Terör Örgütü mensuplarınca, PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan Tel Rıfat bölgesinden Afrin Merkez'e (5) adet Füze atışı yapılmış olup, atılan mühimmatın infilak etmesi neticesinde; (7) sivil şahsın yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir.

* Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır.