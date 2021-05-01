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Ağaç kesiminde dereye yuvarlanıp öldü

Ordu'nun Perşembe ilçesinde fındık bahçesinde kesilen ağacı taşımak isterken dengesini kaybedip dereye yuvarlanan Mehmet Hekim hayatını kaybetti.

Güncellenme: 15:05, 01/05/2021
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Ağaç kesiminde dereye yuvarlanıp öldü

Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi’nde Mehmet Hekim (75), beraberindeki akrabasıyla, bugün ağaç kesimi için kendisine ait fındık bahçesine gitti.

Burada kesilen ağacı yukarıya çekmek için halat bağlamaya çalışan Hekim, dengesini kaybederek 15 metreden dereye yuvarlandı.

Akrabasının durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde, Mehmet Hekimin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Hekimin cenazesi, Ordu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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