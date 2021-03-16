Ahmet Nesin’e Doğu Perinçek’e hakaretten bin 620 TL para cezası

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava, basit yargılama usulüne uygun olarak dosya üzerinden karar bağlandı.

Aziz Nesin’in oğlu yazar Ahmet Aziz Nesin'in, sosyal medya hesabından, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ilgili paylaşımları gerekçe gösterilerek hakaret ettiği iddiasıyla ‘Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Dosya üzerinden görülen davada mahkeme, sanık Ahmet Nesin'in ‘Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçundan bin 620 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, Nesin'in cezasına hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Delilleri değerlendiren mahkeme, Nesin'in, Perinçek'e yönelik hakaret içerikli farklı tarihlerde yorumlar yazdığını değerlendirdi.