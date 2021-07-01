Ailesine dehşeti yaşatan şahıs, AMATEM’de tedaviye alındı

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesinde dün saat 17.00 sıralarında uyuşturucu madde bağımlısı Turgay Y., geçirdiği kriz sonucu ailesine korku dolu anlar yaşattı.

Mutfaktan aldığı bıçakla babası Kazım K.’yi kovalayan Turgay K., daha sonra eve dönüp ablası Özge Ç., yeğenleri B.Ç., S.Ç., U.Ç., K.Ç. ile annesi Gülay K.’yi rehin aldı.

Ailesini eve kilitleyen Turgay K., içerideki eşyaları sokağa attı. Komşularının ihbarı üzerine adrese, aralarında Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YEĞENLER KORKU DOLU GÖZLERLE SEYRETTİ

Evin önüne gelen müzakereci polis, balkonun şebeke demirlerini yumruklayarak tehditler savuran Turgay K.’yi sakinleştirip, teslim olması için ikna etmeye çalıştı, ancak sonuç alamadı.

Turgay K., evdeki bardakları polislere fırlattı. Evin damına çıkan bir mahalleli, kazma ve sopayla şebeke demirlerine vurarak Turgay K.’ye tepki gösterdi. Bu sırada Turgay K.’nin yeğenlerinin ise olayı korku dolu gözlerle seyrettiği dikkat çekti.

POLİSİN OPERASYONUYLA YAKALANDI

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen eylemini sonlandırmayan Turgay K.’nin, rehin aldığı ailesine zarar vermesinden endişe eden güvenlik güçleri, operasyon düzenledi.

Özel Harekat polisleri, koçbaşıyla kapısını kırarak girdiği evde, Turgay K.’yi etkisiz hale getirdi. Olaydan zarar görmeden kurtulan yeğenleri ise koşarak yakınlarına sarıldı.

Gözaltına alınan Turgay K., Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’ne götürüldü. Turgay K.’nin tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. DHA