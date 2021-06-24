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Ailesiyle kavga etti, müdahale eden polisi bıçakladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ailesi ile kavga eden M.A. (29), ayırmak isteyen polis memuru T.G.'yi (45) bıçakla yaraladı. Kaçan M.A., kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. 

Güncellenme: 15:19, 24/06/2021
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Ailesiyle kavga etti, müdahale eden polisi bıçakladı

Olay, öğle saatlerinde, Meydan Mahallesinde meydana geldi. M.A. ile ailesi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.A., bu sırada kavgayı ayırmak isteyen polis memuru T.G.’yi bıçakla yüzünden yaralayarak, kaçtı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda birimden ekip, olay yerine yönlendirildi. Daha önce ‘hırsızlık’ ve ‘yaralama’ suçlarını işlediği belirlenen M.A., ekipler tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru T.G. ise sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. (DHA)

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