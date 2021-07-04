Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, tur otobüsüyle çarpıştı

Kaza dün gece 23.00 sıralarında Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. A.A.'nın (33) kullandığı 10 YS 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun duvarını aşıp o sırada yakıt takviyesi alan otobüse çarptı. Kazanın şiddetiyle araç sürücüsü A.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan A.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)