Akaryakıt istasyonuna ‘sahte akaryakıt’ baskını

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Sinanpaşa ilçesibe bağlı Akören beldesinde petrol ürünleri işletmeciliği yapan M.A., isimli şahsın, kamyon ve tır cinsi araçlara petrol ürünlerinden akaryakıt üreterek satışını yaptığı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti.

KOM ve Tınaztepe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda akaryakıt istasyonuna yapılan baskında bin 250 litre sahte akaryakıt ele geçirilirken, akaryakıt dolumu ve dağıtımı yapılan sayaçlı pompa ve buna ait hotlumlar ele geçirildi.

Operasyonun ardından akaryakıt istasyonundaki bir kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. (İHA)