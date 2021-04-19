Akbük koyunda yıkım gerginliği

Gökova Körfezi'nde bulunan Menteşe'ye bağlı Sarnıç köyünün Akbük mahallesinde 33 yapı ve bazılarının eklentileri hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mahkemeden yıkım kararı çıkarıldı.

İdari yargı sürecinin ardından yapıların yıkımı için sabah saatlerinde Akbük'e, Menteşe Belediyesi'nin iş makinaları, yıkım ekibi yönlendirildi. Bölgeye ayrıca, jandarma personelinin yanı sıra jandarma robocop ekipleri de takviye edildi. Yaklaşık 100 köylü, ekipleri Akbük'e sokmamak için yolu kapadı.

“AKBÜK’E SONRADAN GELENLER KAÇAK YAPILAR YAPTILAR”

Bina sahipleri yolu kapatarak oturma eylemi yaptı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdem Karaman ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek köylülerle konuşup, yolu açmalarını istedi. Ancak, uyarlara rağmen köylüler yolu açmadı. Bunun üzerine jandarma ekipleri ile bina sahipleri arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından ekiplerinin kontrolünde yol açılarak iş makinelerinin koyda bulunan restoranın kaçak bölümlerini yıkmak için girişi sağlandı. Koydaki ilk yıkım, jandarmanın aldığı güvenlik çemberiyle bir restoranın eklentilerinden başladı.

Söz konusu mülk sahiplerinden bazıları yıkılacak yerlerin atalarından kaldığını öne sürerek, “Yıkım kararı verilen yerler kaçak değil. Buralar bizlere dedelerimizden kaldı. Ama Akbük'e sonradan gelenler maalesef kaçak yapılar yaptılar. Kurunun yanında yaş da yanıyor” diye konuştular.

Öte yandan bazı yapı sahipleri yıkım ekipleri gelince binaların kaçak eklentilerini kendilerinin yıkacağını beyan ederek yıkıma başladılar. Akbük'teki yıkım işlemlerinin 4-5 gün süreceği öğrenildi.