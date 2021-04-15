Akdeniz’de 3.2 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre Akdeniz’de Richter Ölçeği’ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya’nın Kumluca ilçesinin 63.38 kilometre açığındaki deprem saat 15.12’de, 39.03 kilometre derinlikte kaydedildi.

TÜRKİYE’DEKİ SON DEPREMLER

Ülkemizde meydana gelen depremlerin bütün bilgilerini anlık olarak takip etmek mümkün…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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