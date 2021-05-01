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Akkuyu inşaatında yangın paniği

Mersin’in Gülnar İlçesi’ne bağlı Büyükeceli mevkiinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde görev alacak Rusların kalacakları konaklama tesisi inşaatında yangın çıktı.

Mehmet SERBES
Güncellenme: 13:28, 01/05/2021
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Akkuyu inşaatında yangın paniği

Öğle saatlerinde başlayan yangın sonucu büyük bir alanı dumanlar kapladı. Neden çıktığı bilinmeyen yangın nedeniyle oluşan dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görüldü.

Paniğe neden olan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Yangının çevredeki ormanlık alana sıçramaması için çalışmalar sürdürülüyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geçtiğimiz aylarda yine konaklama tesisi inşaatı için saha açma çalışmaları sırasında patlatılan dinamitler paniğe neden olmuş, çevredeki birçok evin camları kırılmıştı.

Nükleer Santral inşaatının başlamasından bu yana bir türlü sıkıntıların sona ermediğini belirten yöre halkı, patlamalar sonrası zeminde çatlaklar meydana geldiğini belirterek, şikayetlerini dile getirmişlerdi.

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