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AKP toplantısında ‘sosyal mesafe’ unutuldu

- Covid 19’a karşı başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere hükümetin, Bilim Kurulu’nun, hekimlerin “Sosyal mesafeye dikkat edin” şeklindeki uyarılarına karşılık,  Adana’da AKP Adana Milletvekili Abdullah Doğru’nun merkez  Yüreğir İlçe Başkanlığını ziyareti sırasında onlarca kişinin bitişik nizam oturmaları ve sosyal mesafeye uymamaları dikkat çekti.

Mehmet SERBES
Güncellenme: 16:45, 04/02/2021
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AKP toplantısında ‘sosyal mesafe’ unutuldu

AKP Adana Milletvekili Abdullah Doğru bir süre önce kongre ile ilçe başkanlığına seçilen Necip Fazıl Cengil ve Yönetim kurulu üyelerini ilçe başkanlığında ziyaret ederek, parti binasına gelen ve üye olmak isteyen vatandaşların üyelik formlarını ilçe başkanı Cengil ile imzalayarak partiye kayıtlarını yaptılar.

Bu sırada içeri doluşan kalabalık nedeneyse salona sığmadı. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uyulmazken, partililerin birbirlerine virüs bulaştırabilecek kadar yakın oturmaları birçok vatandaşı rahatsız ederek, binadan ayrılmalarına sebep oldu.

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