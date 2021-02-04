AKP toplantısında ‘sosyal mesafe’ unutuldu

AKP Adana Milletvekili Abdullah Doğru bir süre önce kongre ile ilçe başkanlığına seçilen Necip Fazıl Cengil ve Yönetim kurulu üyelerini ilçe başkanlığında ziyaret ederek, parti binasına gelen ve üye olmak isteyen vatandaşların üyelik formlarını ilçe başkanı Cengil ile imzalayarak partiye kayıtlarını yaptılar.

Bu sırada içeri doluşan kalabalık nedeneyse salona sığmadı. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uyulmazken, partililerin birbirlerine virüs bulaştırabilecek kadar yakın oturmaları birçok vatandaşı rahatsız ederek, binadan ayrılmalarına sebep oldu.