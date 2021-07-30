AKP’li başkan: Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin

AKP Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ve parti örgütü, 'Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz' hadisinden yola çıktıklarını belirterek, son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı bir farkındalık oluşturmak adına ücretsiz fidan dağıttı.

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AKP Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı bir farkındalık oluşturmak adına AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Odunpazarı İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sedef Özgüneş ile birlikte ağaç fidanı dağıtım etkinliği gerçekleştirdi.

GELECEK NESİLLERE BIRAKACAĞIMIZ EN DEĞERLİ HAZİNE: ORMANLARIMIZ

Başkan Acar, ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz’ Hâdis-i Şerif’ten yola çıktıklarını ifade ederek, “Ülkemizin ciğerleri konumunda bulunan ve gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli hazineler olan ormanlarımızın öncelikli olarak korunması ve sayılarının artırılması adına vatandaşlarımıza ağaç fidanı dağıtarak konunun önemini vurgulamak istedik. Herkes bir fidan temin ederek müsait olan her yere ağaç dikebilir. Ormanlarımızı yok etmeye çalışanlara inat bizler bu konuda çok hassas davranacağız ve elimizden geldiği kadar bu etkinliği sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.