AKP’li başkandan zorla bağış açıklaması

Akdeniz Belediye Başkanı M.Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, Akdeniz Kaymakamlığı’nın aldığı kararla Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun kurulduğu, bu komisyonda Akdeniz İlçe Müftülüğü, Akdeniz Belediye Zabıtası, İlçe Tarım ve Orman; İlçe Sağlık ve İlçe Çevre ve Şehircilik müdürlüklerinden birer temsilcinin yer aldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“*Kaymakamlık öncülüğünde kurulan komisyonun aldığı kararlar gereğince; ‘Ticari amaçla 5 adetten fazla hayvan satışı yapılan yerlerde 500 TL; hem satış hem kesim yapılıyorsa 800 TL; sadece kesim yapılıyor ise 500 TL; veya sadece satış yapılıyor ise yine 500 TL ücret alınması” kararlaştırılmıştır.

“İDDİALARIN GERÇEKLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR”

*Türkiye'de uygulanan bu uygulama; Valilikler denetimi altında Kaymakamlık İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının aldığı kararlardır ve aynı şekilde uygulanmaktadır. Toplanan ücretler de yine Kurban Hizmetleri Komisyonu hesabına yatırılmaktadır. Kaymakamlık Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı açıkça ortada iken, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşlardan zorla bağış topladığı iddiasının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur!

“İLÇEMİZDEKİ 30 AYRI NOKTADA ÜCRETSİZ KURBAN KESİM NOKTALARI OLUŞTURDUK”

*Nitekim belediyemiz, vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini dini vecibelere uygun, temiz ve hijyenik koşullarda ifa edebilmeleri amacıyla, ilçe genelinde 30 ayrı noktada ücretsiz kurban kesim; 3 ayrı noktada da ücretsiz kurban satış noktası oluşturmuştur. Hazırlanan bu alanlarda ayrıca, vatandaşlarımızın aşırı sıcak ve nemden etkilenmemesi için çadırlar da kurulmuş, Pandemi önlemleri de gözetilerek hizmet verilmesi sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın da çok beğenisini alan bu uygulamamızın, açıkça birilerini rahatsız ettiği anlaşılmaktadır.”