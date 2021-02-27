AKP’li belediye başkanı coronaya yakalandı

Taşova AKP İlçe Başkanı Tekin Sobacı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ün corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Başkan Bayram Öztürk'ün tedavisine Taşova Devlet Hastanesi’nde izole olarak devam edildiği öğrenildi. İHAİlginizi ÇekebilirSes ve öksürük analizi ile corona tanısıİlginizi ÇekebilirLaboratuvar teknisyeni coronaya yenik düştüİlginizi ÇekebilirCorona virüsü aşısında Türkiye'ye kötü haber: 'Çin aşısı olana AB vizesi yok' iddiası