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AKP’li belediye başkanı coronaya yakalandı

Amasya’nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı Öztürk'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı. Öztürk karantinaya alındı.

Güncellenme: 18:39, 27/02/2021
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AKP’li belediye başkanı coronaya yakalandı

Taşova AKP İlçe Başkanı Tekin Sobacı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ün corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Başkan Bayram Öztürk'ün tedavisine Taşova Devlet Hastanesi’nde izole olarak devam edildiği öğrenildi. İHA

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