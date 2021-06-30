AKP’li belediyenin 1.6 milyonluk ihalesi, AKP’li yöneticiye gitti

AKP'li Sultangazi Belediyesi, 31 Mayıs'ta 10 bin adet gıda kolisi almak için ihaleye çıktı. İhalenin yaklaşık maliyeti 1 milyon 681 bin 166 lira olarak belirlendi. 8 teklifin sunulduğu ihalede pazarlık sırasında indirim oranı düşük kaldı. İhale 1 milyon 650 bin lira teklif veren Cemal Demir'e ait yemek şirketine gitti. Şirket ile 22 Haziran'da 6 aylık sözleşme imzalandı. Gıda kolileri, 7 kısım halinde teslim aralık ayı sonuna kadar belediyeye teslim edilecek. Gıda kolilerinde pirinç, bulgur, kırmızı mercimek, nohut, toz şeker, çay, salça, zeytin, makarna, un, sıvı yağ, reçel, tuz hazır çorba, Türk kahvesi ve fındık kreması gibi temel gıdalar bulunuyor.

2 DÖNEMDİR İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İhaleyi alan Cemal Demir, AKP Sultangazi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi. AKP Sultangazi İlçe Başkanlığı'nın web sitesinde Cemal Demir'in özgeçmişi şöyle yer alıyor:

“10 Ekim 1983 tarihinde Kastamonu'da doğdum. Kas-Der Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Spor Kulübü Yöneticiliği ve Çatalzeytinliler Derneği Başkanlığı görevlerini sürdürmekteyim. Yemek sektöründe faaliyet gösteren Demir Yemek şirketi sahibiyim. AK Parti Sultangazi 4. Dönem İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve 7 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz AK Parti Sultangazi 5. Olağan Kongresi'nde İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevine yeni dönemde de devam etmekteyim. Evli ve bir çocuk babasıyım.”