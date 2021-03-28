AKP’li belediyenin icradan park sattığını açıklayan İYİ Partili başkana 42 bin TL’lik ceza

Şanlıurfa'nın AKP'li Akçakale ilçe belediyesinin geçmiş dönemden kalan 6 milyon TL borcu ödememesi sonrasında icralık olduğunu ve borçlarını ödeyebilmek için 820 metrekarelik çocuk parkını sattığını açıklayan İYİ Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Toygar, kendisine 5 ay önce aile bireylerine ait eski eve kat çıkıldığı için Akçakale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 42 bin lira idari para cezası kesildiğini belirtti.

“YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ”

AKP'li Akçakale Belediyesini eleştirdiği için ev inşaatlarına ceza kesildiğini iddia eden Toygar, açıklamasında şunları söyledi;

“Bu memlekette doğruları söylemenin ve yanlışları dile getirmenin ağır bir bedeli vardır. İşte bu bedel benim başımın tacıdır. Ayrıca ben her daim halkın hakkını hukukunu dile getirdiğim için bana ait olmayan aile bireylerine ait olan, 5 ay önce yapılmış ev inşaatına Akçakale Belediyesi tarafından 42 bin lira aslında bana konuşma ceza kesilmiştir. Şimdi dili Allah vermiştir her konuşup hakkını arayana ceza mı kesilecek? Biz nasıl siyaset yapacağız, biz nasıl halkın hakkını arayacağız? Biz eleştirip hak aradığımız için mi zulmediyorsunuz? Ama unutmayın biz bu konuyu mahkemeye taşıyıp sizlerle yargı önünde hesaplaşacağız.”