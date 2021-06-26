AKP’li eski vekil, noter olarak atandı

Giresun'un Espiye ilçesine kurulacak olan 2. Noterliğe AKP Aydın eski Milletvekili Abdurrahman Öz atandı.

Noterlik ile siyaseti birlikte yürütecek olan Öz, Aydın'da yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, noterlik için 26 yıl önce başvurduğunu söyledi.

Temmuz ayının ilk haftasında göreve başlayacağını söyleyen Öz, “26 yıl önce Avukatlık stajım esnasında noterlik için başvurmuştum. Bakanlığın açmış olduğu yeni noterlikler ile boşalan yerlerin ataması yine Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Yeni kurulan Espiye İlçesi 2. Noteri olarak atandım. Şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. Temmuz ayının ilk haftası itibariyle de görevimize başlayacağız. Bugüne kadar 600 kilometre Ankara-Aydın arası hizmet etmiştim, şimdi de 600 kilometre Ankara-Giresun arası hizmet edeceğim” dedi.

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