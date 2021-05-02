AKP’ye izin var, muhalefete yok!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Beldesi'nde gerçekleştirilecek olan belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinde, parti yönetecilerinin seçim çalışmalarının Valilik tarafından engellendiğini ifade etti.

Partisinin Afyonkarahisar il başkanlığında açıklamalarda bulunan Doğan Demir, şunları söyledi:

“6 Haziran'da Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Beldesi'nde belediye seçimler var. Bu belediye seçimleri için Gelecek Partisi olarak ciddi bir çalışma yapıyoruz. İl başkanlığımızın başkanlığında bu çalışmalarımızı yaptık. YSK'nın belirlediği takiveme göre 9 Mayıs'ta listeleri vermemiz gerekiyor. Ancak geldiğimiz noktada dün itibariyle il başkanımızın, belediye başkan adayı olacak arkadaşımız ile meclis üyesi olarak göstereceğimiz arkadaşlarımızla alakalı valiliğe bir izin başvurusu oldu. Valilik bu talepleri reddetmiş durumda.”

“DİYARBAKIR VE KIRLARELİ'NDEKİ AK PARTİLİLERE İZİN VAR”

AKP Diyarbakır ve Kırıkkale İl Başkanlıklarının, tam kapanmadan parti yöneticilerinin muaf tutulması için “izin belgesi” dağıtmasını anımsatan Doğan Demir, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“YSK bir takvim belirliyor. Valiliğin bize izin vermemesi çifte standarttır. Bunu her platformda söyledik. Elimde bir yazı var. AK Parti'nin Kırıkkale ve Diyarbakır'da İl Başkanları kendi illerinde muaf. Bunların belgeleri elimizde. AK Partili yöneticilere muaf varken burada seçim çalışmasını yürütme durumunda olan İl Başkanımızın talebini valiliğin reddetmesini anlamış değiliz. Buradan sayın İçişleri Bakanımıza, hem de Yüksek Seçim Kurulu'na sesleniyoruz. Buradaki Hıfzıssıha meclisi kararı gerekçe gösterilerek il başkanımıza ve aday olan arkadaşımızın talebini reddetmesini anlamış değiliz. Sayın Vali'nin bu karardan vazgeçmesi gerekiyor.”

“KORKU DAĞLARI MI SARDI?”

İl başkanımız ve belediye başkan adayına gerekli izinlerin verilmesi çağrısında bulunan Gelecek Parti'li Demir, “Aksi takdirde bu işin peşini bırakmayacağımızı buradan belirtiyoruz. Gerekirse, burada herhangi bir engelleme ile karşılaşırsak tüm parti kurmaylarımızı buraya getirir ve her türlü çalışmayı yapmak zorunda kalırız. Aklıma şöyle bir şey geliyor. Korku dağları mı sardı? Gelecek Partisi'nin buradaki ilk seçimlerin önüne geçmek için alınan bir karar mı? Bu çifte standart neden? Bunun açıklamasını yapmalarını ve bize gerekli izinlerin verilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“VALİLİĞİN KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR”

Gelecek Partisi İç Denetleme Kurulu Başkanı Şenol Gürşan ise Valiliğin kararının yok hükmünde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Gerek il başkanımızın gerekse de aday olacak arkadaşlarımızın tam kapanma sürecinde izinli olmaları gerekir. Yasa bunu gerektirir. Seçim kanunları açık. Valiliğin genelgeye dayandırarak yaptığı bu yasaklama aslında yok hükmündedir. Çünkü kanuna aykırıdır.”

DANIŞTAY KARARIYLA YENİDEN BELDE STATÜSÜNE KAVUŞTU

5 yıl önce, nüfusu 2 binden az olduğu için statüsü belediyelikten köye dönüştürülen Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Beldesi, Danıştay kararıyla yeniden belediyeye dönüştü. Belediye Güney Beldesi’nde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği için 6 Haziran'da ara seçim yapılacak.