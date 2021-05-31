Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Akrabalar arasında kız kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır’da akraba oldukları iddia edilen iki grup arasında kız meselesi yüzünden sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, baba ve 2 oğlu da yaralandı.

Güncellenme: 19:50, 31/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Akrabalar arasında kız kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 871. sokakta meydana geldi. İddiaya göre akraba olan iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 1’i ağır 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olan baba ve 2 oğlunun hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. İHA

İlginizi Çekebilirİstanbul'da ortalık karıştı! Polis havaya ateş açtıİstanbul'da ortalık karıştı! Polis havaya ateş açtıİlginizi ÇekebilirBıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
aile baba Diyarbakır Haber istanbul kavga Polis Sağlık