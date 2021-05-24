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Akrabalar arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Güncellenme: 17:38, 24/05/2021
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Akrabalar arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Siverek ilçesi Fırat Mahallesi Küme evlerinde kız alıp verme nedeniyle aralarında husumet olan aileler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Remziye Y. ile Cebrail O. silahla yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Remziye Y. ameliyata alınırken diğer yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis olayın ardından kaçan şüphelilerden olduğu iddia edilen Ferhat O.'yu gözaltına aldı. Kavgaya ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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