Akrabaların silahlı kavgasında ölü sayısı 3 oldu

Olay, 25 Temmuzda ilçeye bağlı Kargı Mahallesi’nde meydana geldi. Şahin Duman, oğulları Ömer, Sezer ve Şakir ile torunu Emirhan Duman’la akrabaları Özgür ve Ali Duman kardeşler arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tabancasını çeken Özgür Duman, peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şahin Duman olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 oğlu ve torunu ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulanslarla yaralılar ilçeye yakın olan Tokat’taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Duman, hastanede hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Şakir Duman, dün gece yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sezer ve Emirhan Duman’ın tedavilerinin ise devam ettiği belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Olayda hayatını kaybeden baba Şahin ile oğlu Ömer Duman’ın cenazeleri, Kargı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayda ölen Şakir Duman’ın ise aynı mahallede yarın toprağa verileceği belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Öte yandan olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli Özgür ve Ali Duman kardeşler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA