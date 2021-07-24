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Akrabası ve 3 çocuğunu kurtardı, kendisi boğuldu

Kahramanmaraş'ta Sedat Deveci (42), serinlemek için girdikleri gölde çırpınan akrabası D.B. (31) ile 3 çocuğunu kurtardı, ancak kendisi boğuldu.

Güncellenme: 17:21, 24/07/2021
HaberlerGünün İçinden
Akrabası ve 3 çocuğunu kurtardı, kendisi boğuldu

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Hacınınoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Kısıklı Vadisi’ndeki göle serinlemek için giren D.B., ile çocukları V.B., (11), D.B., (8) ve A.B. (7) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Bu sırada göl kenarında bulunan akrabaları Sedat Deveci, yardıma koştu. Deveci, D.B. ve 3 çocuğunu tek tek kıyıya çıkardı, ancak kendisi gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Sedat Devecinin cansız bedenine ulaşıldı. Sedat Deveci’nin cenazesi, otopsinin ardından Gaziantep’te toprağa verildi. DHA

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Gaziantep İngiltere Kahramanmaraş Sağlık
Yayınlanma Tarihi:17:09,