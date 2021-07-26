Akü çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, kapağı bile çaldılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Hastane Yolu Sokak'ta TIR’larını park eden Ercan Kenar ve Hamza Özkaraaslan evlerine gitti.

Özkaraaslan, sabah saatlerinde işe gitmek için park halindeki TIR’ın çalışmadığını gördü. Aracın çalışmamasının sebebini öğrenmek için TIR’dan inen Özkaraaslan, aracın akülerinin çalındığını fark etti.

Şoke olan Özkaraaslan, TIR’ının yanında park halinde olan Ercan Kenar'a ait tırın akülerinin de çalındığını gördü. Özkaraaslan'ın haber vermesi üzerinde TIR’ının yanına gelen Ercan Kenar, aküleri çalınmasın diye yaptırdığı özel demir kapağın da çalındığını görünce büyük şok yaşadı. Daha sonra vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

“YAPTIRDIĞIM ÖZEL KAPAĞI BİLE ÇALMIŞLAR”

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Ekipler, aküleri çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Akülerinin özel kapak yaptırmalarına rağmen çalındığını görünce şaşkınlık içinde kaldıklarını söyleyen Ercan Kenar,

“Arkadaş kontağa basmış, tık yok. Akülerin çalındığını görmüş. Daha sonra benim arabaya bakmış, benim de aküler yok. Ben de gelince şaşırdım kaldım. Aküleri çalmasınlar diye TIR’a özel bir kapak yaptırmıştık. Bu kapakları sökmeleri için anahtara ihtiyaçları var. Bunları yapan kişiler, hazırlıklı gelmişler. Aletleri olan insanlar. Bu TIR bana, arkadaki de arkadaşıma ait. İki TIR’ın da akülerini çalmışlar. Bir akü almak isteseniz fiyatı bin 500 TL civarında. Yaptırdığım özel kapağı bile çalmışlar, o da para ediyor. 15-20 gündür zaten yatıyoruz, işimiz yok. Akülerimiz de gitti” dedi. (İHA)