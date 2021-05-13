Alacak verecek tartışması kanlı bitti

Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Alacak verecek davası nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.F isimli şahıs, M.D isimli şahsı silahla bacağından yaraladı.

3-4 el silah sesini duyan mahalle sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı şahsı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Jandarma, silahla yaralama olayının faili olduğu iddia edilen A.F isimli şahsı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi Çekebilir Kız isteme kavgasında kan aktı