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Aliağa’da tersanedeki patlamada yaralanan işçi kurtarılamadı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, gemi sökümü sırasında patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralanan Oğuz Taşkın (30), üç gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Güncellenme: 17:49, 15/07/2021
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Aliağa’da tersanedeki patlamada yaralanan işçi kurtarılamadı

Olay, pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi’ndeki gemi söküm bölgesindeki tersanede meydana geldi. Yolcu gemisinin sökümü sırasında patlamayla birlikte yangın çıktı.

İşçilerden Yılmaz Demir (55) ile Oğuz Taşkın, alevler arasında kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekipler, işçilerden Yılmaz Demir’in yaşamını yitirdiğini, Taşkın’ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

Oğuz Taşkın, ambulansla önce Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanık ünitesine sevk edildi. Tedaviye alınan Taşkın, 3 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Oğuz Taşkın’ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Sivas’ın Zara ilçesine gönderildi. DHA

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