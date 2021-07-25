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Alibeyköy Barajı’nda balık ölümleri sonrası yetkiler sudan numune aldı

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balığın kıyıya vurmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerine neyin sebep olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla sudan numune aldı. 

Güncellenme: 13:12, 25/07/2021
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Alibeyköy Barajı’nda balık ölümleri sonrası yetkiler sudan numune aldı

Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan ve İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı’nda onlarca ölü balık kıyıya vurdu. Neden öldükleri  bilinmeyen balık ölümlerinin ardından, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri yetkilileri bölgeye gelerek, balıkların kıyıya vurduğu noktada sudan numune aldı. Barajdan su numunesi ve ölmüş balıkları alan ekipler, balık ölümlerini belirlemek ve inceleme yapmak üzere örnekleri laboratuvara götürdü. (DHA)

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