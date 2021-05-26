Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken kişi kamerada

Edinilen bilgiye göre olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Menderes Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı. Telefonunu eline alarak kadının gizlice fotoğraflarını çeken şahıs, daha sonra marketten çıktı.

KAMERALARA YAKALANDI

Öte yandan meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde alışveriş yapan kadının yanına yanaşan kişinin elindeki telefonla gizli fotoğraf çektiği, daha sonra çektiği fotoğrafa baktığı görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen S.A.ve eşi Y.A., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)