Alkollü sürücü: Karım beni böyle görürse boşanır

Olay dün gece Çalı yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında meydana geldi.

Uygulama noktasında görev yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uyumayan ve ardından kaçmak isterken dubalara çarparak faciaya davetiye çıkaran Tolga A. (26) 16 AGR 524 plakalı aracıyla az kalsın görevli polisleri eziyordu.

Yaklaşık 2 km süren kovalamacının ardından etkisiz hale getirilen 216 promil alkollü sürücünün kameralar önünde kendisini savunması çabası akıllara durgunluk verdi. Aracından inmeyen ve polislere direnen sürücü polislerin şikayetçi olmasıyla kelepçe ile gözaltına alındı.

“KARIM VALLA BENİ BOŞAYACAK”

Görükle'de oturan Tolga A. arkadaşlarıyla Küçük Sanayide alkol aldığını, polise yakalanmamak için kontrol noktasında durmadığını, polisleri ezme gibi bir amacı olmadığını söyledi.

Tolga A. polislerden kelepçesini çıkarmalarını isteyerek, “Valla özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Ben vatan haini, terörist değilim. Karım valla beni boşayacak abi. Ben vatanımı da polisimi de seviyorum. İstediğiniz cezayı kesin ama ben vatan haini değilim. Yanlışlıkla oldu. Tüm Türkiye görsün, çocuğumun mama paralarını kelepçeye verdim” diye konuştu. Şahıstan şikayetçi olan polisler de, “Sen bizim hayatımızı tehlikeye düşürdün. Bizim de eşimiz, çocuğumuz var. Ölüyorduk” dediler.

Yapılan alkol testinde 216 promil alkol tespit edilen sürücüye toplamda 6 bin 644 lira para cezası kesildi. Öte yandan yaşanan olaydan sonra kontrol noktasında görev yapan polislerin alkollü vatandaştan şikayetçi olduğu ve şahısın işlemlerinin tamamlanması için karakola götürüldüğü öğrenildi. (İHA)