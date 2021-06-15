Alkollü sürücüden polise tehdit

Olay, dün gece, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille yola çıkan Nazif Bedir’i, devriye görevi yapan polis durdurmak istedi. Polisin siren ve megafonla uyardığı Bedir, durmayıp yola devam etti.

Uzun süreli kovalamacının ardından Bedir, 1327 Sokak ile 1321 Sokak kesişiminde durduruldu. Polise küfredip tehditte bulunan Bedir, sürücü belgesini ve ruhsatını da vermek istemedi. Bedir, işlem yapmak isteyen polis memuruna, “Gözlerimin içine iyi bak. Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım” dedi.

Yapılan kontrolde 2.23 promil alkollü olduğu belirlenen Bedir’e, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek', ‘maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamak'tan 15 bin TL ceza uygulandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Bedir'in otomobili de otoparka çekildi. Olay anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)