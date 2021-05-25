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Alkollü sürücünün otomobille çarptığı 10 yaşındaki Ümit öldü

Edirne’nin İpsala ilçesinde A.S., otomobille önce minibüs durağına ardından yol kenarındaki Ümit Azgın'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Azgın, hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan A.S.’nin 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Güncellenme: 13:27, 25/05/2021
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Alkollü sürücünün otomobille çarptığı 10 yaşındaki Ümit öldü

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Kapucu Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. A.S. yönetimindeki  otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki minibüs durağına daha sonra yan tarafından duran Ümit Azgın'a çarptı.

Kazada Azgın, ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ümit Azgın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü A.S.'nin, yapılan testte 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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