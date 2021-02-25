Almanya’ya kaçırılmıştı! Soyer’den açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama Kültür Merkezi’nde 1800'lü yıllarda parçaları Almanya'ya kaçırılan Zeus Sunağı'nın anavatanı Bergama'ya getirilmesi için yol haritasını belirlemek üzere geniş katılımlı bir toplantı yaptı.

“BU ESERİ KÖKLERİNE KAVUŞTURACAĞIZ”

Açılış konuşmasını yapan ve 19'uncu yüzyılda Bergama’dan Almanya’ya götürülmüş Zeus Sunağı'nın Türkiye'ye ve Bergama’ya geri getirilmesi için yola çıktıklarını belirten Soyer, “Diliyorum ki bu yolculuk zaferle sonuçlanacak. Taş yerinde ağırdır derler. Bu eseri anavatanına geri getireceğiz ve köklerine kavuşturacağız. Bu bir yolculuk, önümüze birçok hukuki ve siyasi engel çıkacak. Ama bu yolculuğu sürdürüyor olmak Bergama’nın hak ettiği değeri bulması için, sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkartmak için de bir fırsat olacak. Biz bunun haklı davamız olduğuna inanıyoruz. Bu yolculuğun kendisi bile Bergama’nın, bu güzel ve kadim coğrafyanın ne kadar değerli olduğunu dünyaya göstermek için fırsat olacak” ifadelerini kullandı.

“SONUCA YAKINLAŞACAĞIMIZI BİLİYORUZ”

Zeus Sunağı’nın geri getirilmesiyle ilgili ortaya çıkan deklarasyonda yol haritasıyla ilgili önemli ipuçları da bulunduğuna dikkat çeken Soyer, “Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İlişkiler Bakanlığı ile koordinasyon içinde olacağız. Birlikte hareket edersek sonuca yakınlaşacağımızı biliyoruz. Bundan sonraki ilk toplantıyı Ankara’da yine sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin temsilcilerinin de yer alacağı bir şekilde yapmayı öneriyorum. Hem yürütülmesi gereken hukuki süreci hem farkındalığın büyütülmesi ile ilgili bir planlama yapalım. Bu süreç Bergama’yla ilgili farkındalığı arttıracak bir süreç olarak ilerlemeli” şeklinde konuştu.

“BERGAMA FARKINDALIĞINI BÜYÜTECEĞİZ”

Nisan ayından itibaren ücretsiz İzmir-Bergama turları başlatacaklarını söyleyen Soyer, “İzmir’den Bergama’daki üretici pazarı için de ücretsiz servis kaldıracağız. Bergama ile ilgili restorasyon çalışmaları konusunda Büyükşehir olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bu sürecin tarihsel ve kültürel bir değeri olduğu gibi turizm sektörü açısından da önemi var. Bu coğrafyada yaşayan insanların ekmeğini büyütmek gerekiyor. İzmir billboardlarında, ‘Dünyanın İzmir Mirası’ başlığı altında Bergama ilçemizin de tanıtımı olacak. Böylece Bergama farkındalığını büyüteceğiz” açıklamasında bulundu.

“ZEUS SUNAĞI'NI BU TOPRAKLARA GERİ GETİRECEĞİZ”

Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bergama’yı önce içeride sonra dışarıda tanıtacağız. Bir Bergama Sergisi’ni Avrupa’dan başlayarak dünyada dolaştırmak istiyoruz. Kamuoyu baskısı ile insanların bizim haklılığımızı görmesini sağlayacak bir çalışma yürütmeliyiz. Haklılığımız son derece net ama bunu herkesin bilmesi gerek. Doğru zamanda doğru yerdeyiz. Geçmişte çok emek verilmiş ama biz çok daha hızlı yol alacağız. Yolumuz açık, Zeus Sunağı’nı bu topraklara geri getireceğiz.”

“140 YILDIR ANAYURDUNDAN UZAKTA”

Soyer'den sonra açıklamalarda bulunan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Helenistik çağdan Osmanlı’ya kadar her dönemin çok önemli eserlerine ev sahipliği yapan Bergama, UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak kabul gördü. Hakkında sayısız kitap yazılmış bu kadim kent tarih, bilim ve sanatta sayısız eserler, görkemli anıtlar üretti. Bunlardan en önemlisi anayurdundan binlerce kilometre uzakta olan Zeus Sunağı’dır. 140 yıldır anayurdundan uzaktadır. Bizler emanetçisi olduğumuz Zeus Sunağı’nın bu topraklara ait olduğuna inanıyoruz. Uzun yıllardır Almanya’da bulunan bu eser anayurduna dönmeli. Bu eseri Bergama’ya kazandırmak için önemli bir çalışmayı 2020’de başlattık. Bu uzun soluklu bir iş. Bu süreçte yerel yönetimler olarak irademizi ortaya koyduk. Hükümetimiz de bu arzu içinde. Zeus Sunağı’nı Bergama’ya kazandıracağız” dedi.

“DİPLOMATİK VE KÜLTÜREL ŞARTLARIN OLGUNLAŞMASI GEREKİYOR”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtiçi Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Özgür İrkin ise “Kültür varlıklarının korunması için bu kadar kıymetli insanın bir arada olmasından çok mutlu olduk. Bakanlık bürokratları, yerel idareciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir arada. 15 yıldır kültür varlıklarının iadesi için çalışıyorum. Zeus Sunağı ile ilgili karar 12 Ağustos’taki Büyükşehir Meclis toplantısında alınmıştı. Eser iadesi için diplomatik ve kültürel şartların olgunlaşması gerekiyor. Kültür varlıklarının iade süreçleri çok uzun soluklu olabiliyor. Büyükşehir ve çevre belediyelerinin bu konuda Bakanlık ile çalışması önemli. Kültür varlıklarının yurt dışına çıkmaması için de Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle ortak çalışma yapabiliriz” şeklinde konuştu.

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