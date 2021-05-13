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Amanos’ta yangın! Bir gün sonra kontrol altına alınabildi

Hatay’ın Dörtyol ilçe kırsalı Amanos Dağları eteklerinde dün orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Korkutan yangın bir günlük müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi.

Güncellenme: 19:25, 13/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Amanos’ta yangın! Bir gün sonra kontrol altına alınabildi

Dörtyol ilçesine bağlı Amanos Dağları eteklerinde bulunan Çat mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle dün orman yangını çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükselmesi üzerine çıkan yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edilerek çalışma başlatıldı.

Havadan 2 yangın söndürme helikopteri, karadan 10 arazöz, 5 su tankı, 2 dozer ve 70 personel ile müdahale edilen yangında 3 hektarlık örtü ormanın zarar gördüğü belirtildi.

TAM KONTROL SAĞLANDI

Erzin-Dörtyol-Osmaniye ve Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın bugün kontrol altına alındı. İHA

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