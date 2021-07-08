Amasra’da termik santralin plan değişikliğine mahkemeden iptal

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 6 Ekim 2016’da Amasra ilçesine Hattat Enerji ve Maden A.Ş. (HEMA) tarafından Amasra’nın Tarlaağzı köyüne kurulması planlanan termik santral için olumlu rapor vermesinin ardından Bartın Belediyesi ile Bartın Platformu Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 1/25 bin ölçekli plandaki değişikler için Zonguldak İdare Mahkemesine dava açtı.

Mahkeme, davanın reddine karar verirken, platform üyeleri de Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Mahkeme, dosyada 2020 yılının Haziran ayında Danıştay 6’ncı dairesinin 1/100 bin ölçekli düzeni davasında verilen yürütmenin durdurulması kararı ve bilirkişi raporunu gerekçe göstererek, 1/25 bin ölçekli plandaki termik santral lehine yapılan değişikliği iptal etti.

PLATFORM AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Bartın Platformu Avukatı Engin Uzun, şunları söyledi:

* 6 Ekim 2016 tarihinde termik santrale ÇED olumlu kararı verildikten sonra 1/100 bin çevre düzeni ve 1/25 ölçekli Bartın alt kıyı kesimi planlama planında termik santrale lehine değişiklikler yapıldı.

* 1/25 bin plandaki değişiklik için Zonguldak İdare Mahkemesine Bartın Platformu, TMMOB Ankara temsilciliği ve Bartın Belediyesi tarafından açılan davalarda mahkeme bilirkişi raporuna aykırı olarak, davanın reddine karar verdi.

* Bu kararın kaldırılması için aynı şekilde bizler Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapıldı. 5’inci idari dava dairesi dosyada en son Danıştay 6’ncı dairesinin 1/100 bin çevre düzeni davasında verilen yürütmenin durdurulması kararı ve bilirkişi raporunu gerekçe göstererek, 1/25 bin ölçekli plandaki termik santral lehine yapılan değişikliği iptal etti. DHA