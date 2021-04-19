Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ambulans bu kez can aldı

Kayseri'de ambulansın çarptığı motosikletin Suriyeli sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme: 00:01, 19/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Ambulans bu kez can aldı

Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Örnekevler Mahallesi, Salih Avgunpaşa Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre iftara yetişmeye çalışan kimliği belirsiz Suriye uyruklu motosiklet sürücüsüne, özel hastaneye hasta taşıyan ambulans çarptı.

Ağır yaralanan Suriyeli gence ilk müdahaleyi çarpan ambulanstaki sağlık ekibi yaptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen bir başka ambulans ise yaralı genci Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Üzerinden kimlik çıkmayan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza yapan ambulans içindeki bir hasta ise çağırılan başka bir ambulansla özel hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

İlginizi ÇekebilirKalp hastası iki bebek ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya sevk edildiKalp hastası iki bebek ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya sevk edildiİlginizi ÇekebilirAmbulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölüAmbulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Ankara Bebek istanbul Kahramanmaraş Kayseri kaza Kocasinan motosiklet otomobil Polis Sağlık Sağlık Bakanlığı Suriye uçak