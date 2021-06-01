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Ambulans devrildi: 3’ü sağlık görevlisi 4 yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Erdek-Bandırma karayolunda meydana gelen kazada hasta taşıyan ambulans kaza yaptı.

Güncellenme: 01:13, 01/06/2021
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Ambulans devrildi: 3’ü sağlık görevlisi 4 yaralı

Erdek-Bandırma karayolu üzerinde meydana gelen kazada içerisinde hasta ve sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans devrildi.

Kaza akşam saatlerinde Erdek'ten Bandırma'ya hasta götüren 38 H 1827 plakalı ambulans şoförü Bandırma yolu üzerinde bulunan Marmarabirlik depolarının bulunduğu bölgede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ambulans yol kenarına devrildi. Kazada ambulansın içerisinde bulunan 1 hasta ve 3 sağlık görevlisinin yaralandığı öğrenildi.

Bir süre kapanan yol daha sonra trafik ekiplerinin kaza yerine gelmesiyle birlikte kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanıp, yol trafiğe açıldı. İHA

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