Ambulans şoförü coronadan yaşamını yitirdi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, ilde 112 Merkez 3 NO’lu Acil Sağlık hizmetleri istasyonunda şoför olarak görev yapan İbrahim Bayraktar’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İbrahim Bayraktar’ın 25 Ocak’tan beri yakalandığı corona virüsüne karşı hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise, “İlimiz Merkez 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapan İbrahim Bayraktar kardeşimizin 25 Ocak’tan beri Koronavirüs’e karşı verdiği savaşı kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı dilerim” mesajını paylaştı.