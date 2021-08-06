Amca ateş etti, katliama ramak kaldı

Gaziantep’te bir nişan töreninde havaya ateş eden damadın amcası Cuma Kaya, onlarca kişinin ölümle burun buruna gelmesine neden oldu. Şans eseri ölüm ve yaralanmaya yol açmayan olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, toplam 51 bin 500 TL para cezası uygulandı.

AHMET KAYA

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Bir ihbarı değerlendiren Şehitkamil İlçesi Arıl Jandarma ekipleri, Kozluyazı Mahallesi'nde bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma doğrultusunda aranan damadın kardeşi Mehmet Kaya'nın üzerinde 22 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Nişan videosunu inceleyen Jandarma, damadın amcası Cuma Kaya'nın, yüzükleri taktıktan sonra tabancayla havaya ateş açtığını belirledi. Bunun üzerine Cuma Kaya'ya genel güvenliği tehlikeye sokmak, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet Cuma Kaya, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 48 bin TL para cezası kesildi.

Damadın babası Cemil Kaya'ya ise düğünde pandemi kurallarının uyulmasını sağlamladığı için 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Düğünde kullanılan silaha da el koyuldu.

BU KEZ UCUZ ATLATILDI

Tüm uyarılara rağmen her yıl yüzlerce kişinin maganda kurşunlarına hedef olduğu düğünlerde silah sıkma alışkanlığı bu kez ucuz atlatılırken, nişandaki dehşet anları görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, gelin ve damadın yüzüklerinin takılması sırasındaki mutlulukları, damadın amcası Cuma Kaya'nın elini beline atarak tabancasını çıkarmasıyla bir anda korkuya dönüşüyor.

Cuma Kaya'nın ateş ederken el hakimiyetini kaybetmesi üzerine kurşunların davetlilerin üzerine doğru yönelmesi ise dehşet anları yaşatıyor. Bu sırada gelin ve damadın yanı sıra konukların hepsi korkuyla kulaklarını kapatıp kendilerini korumaya çalışıyor.