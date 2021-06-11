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Amca ile yeğen arasında kız kaçırma kavgası: 1 ölü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iddiaya göre amca ile yeğen arasında kız kaçırma meselesi nedeni ile kavga çıktı. Olayda yeğeni tarafından silahla göğsünden vurulan amca hayatını kaybetti.

Güncellenme: 15:58, 11/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Amca ile yeğen arasında kız kaçırma kavgası: 1 ölü

Olay, Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi Mahallesi’nde meydana geldi. Abdurrahman Bağlı ile yeğeni Baran Bağlı arasında iddiaya göre kız kaçırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Baran Bağlı belindeki silahı çıkartıp amcası Abdurrahman Bağlı’yı göğsünden vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Abdurrahman Bağlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İHA)

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