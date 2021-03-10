Ankara’da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetim

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda başlatılan dinamik denetim modeli kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

412 ekip ve 2 bin 223 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı kafe ve restoranlarda incelemelerde bulunuldu.

Bu kapsamda Çankaya ilçesinde Park Caddesi’ndeki kafelerde denetim gerçekleştiren ekipler, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını da sorgulayan ekipler, kurallara uymayan kişiler ile iş yeri sahiplerine idari para cezası uyguladı. DHA