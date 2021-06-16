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Ankara’da okul inşaatında iskele çöktü: 2 kardeş öldü

Ankara'da inşaat halindeki okulun 5'inci katındaki iskelenin çökmesi sonucu kalıp ustası kardeşler Şaban Tınış (47) ve Mustafa Tınış (51) hayatlarını kaybetti.

Güncellenme: 16:40, 16/06/2021
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Ankara’da okul inşaatında iskele çöktü: 2 kardeş öldü

Olay, saat 08.00 sıralarında Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi’nde meydana geldi. 1922’nci Sokakta yapımı devam eden ilkokul ve ortaokul inşaatının 5’inci katında kurulan iskele, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İskelede çalışan kalıp ustaları Şaban ve Mustafa Tınış, çökme sonucu düştü.

Gürültüyü duyan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Tınış kardeşlerin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında müteahhidin ifadesine başvurdu. Ordu’nun Kumru ilçesi Karacalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Tınış kardeşlerin, memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.  (DHA)

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