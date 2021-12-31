Ankara’da otomobil takla attı: 5 öğretmen yaralı

Ankara'da, kontrolden çıkıp, refüje çarparak takla atan otomobildeki aynı okulda görevli 5 öğretmen, yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Konya yolu Beynam kavşağında meydana geldi. Bala Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yapan İlknur Perçin, aynı okulda görevli meslektaşları Tuğçe Özdemir, Songül Kasacı, Hatice Kübra Budak ve Havva Memiş ile otomobille Ankara’dan yola çıktı.

Perçin’in kontrolünden çıkan otomobil, kavşakta refüje çarpıp, takla attı. Kazada 5 öğretmen de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmenler, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. DHA

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