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Ankara’da pavyona çevrilen 2 kafeye yapılan baskında 40 kişi yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde pavyona çevrilerek müşteri kabul eden 2 kafeye yapılan baskında müşteri ve çalışan toplam 40 kişi yakalandı.

Güncellenme: 21:06, 27/02/2021
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Ankara’da pavyona çevrilen 2 kafeye yapılan baskında 40 kişi yakalandı

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüsü kısıtlamaları kapsamında eğlence mekanlarının kapanmasının ardından ilçedeki 2 kafenin geceleri pavyon olarak faaliyet yürüttüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Tunalı Hilmi Caddesi ile Sakarya Caddesi’nde bulunan 2 kafeye gece yarısı eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, müşteri ve çalışan, 3’ü yabancı uyruklu, 14’ü kadın olmak üzere 40 kişi yakalandı.

Türkiye’de çalışma izinleri olmadığı anlaşılan yabancı uyruklu 3 kadının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Ayrıca mekanlarda bulunan kişilere, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 125 bin 200 TL para cezası uygulandı.

2 iş yeri de mühürlenirken, olayla ilgili iş yeri yetkilisi İ.D. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA

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