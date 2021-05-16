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Ankara’da şiddetli rüzgar! Ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu 

Ankara'da saatteki hızı 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Güncellenme: 20:00, 16/05/2021
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Ankara’da şiddetli rüzgar! Ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu 

Ankara’da öğle saatlerinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kızılay’da rüzgarın etkisiyle kopan ağaç dalı, 3 katlı apartmana doğru devrildi. Bina önünde bulunan park halindeki otomobil hasar gördü.

Çankaya İşçi Blokları Mahallesi’nde kopan elektrik telleri ise kaldırıma savruldu. Bu sırada bina bahçesinde bulunan yeşil alanda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, çevrede bulunan vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesi ile söndürüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri,  şiddetli rüzgardan etkilenen bölgelerde çalışma yaptı. DHA

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