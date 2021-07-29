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Ankara’da TIR dorsesinde 147 kaçak göçmen yakalandı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde durdurulan bir TIR'da ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 147 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Güncellenme: 22:28, 29/07/2021
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Şereflikoçhisar ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, gündüz saatlerinde Ankara-Niğde otoyolu üzerinde durdurulan bir TIR’da arama yaptı. TIR içerisinde ve dorse kısmında ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 5 Pakistan, 142 Afganistan uyruklu toplam 147 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:22:23,